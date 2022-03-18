عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وحالت شرطة الاحتلال دون دخول المصلين الذين توافدوا بالآلاف منذ ساعات الصباح إلى المسجد الأقصى، بتفتيشهم، وفحص هوياتهم، وانتشارها في شوارع المدينة ومحيط المسجد.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال منعت دخول آلاف المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية إلى القدس، واضطر الممنوعون إلى أداء الصلاة على الأبواب.

واعتدت شرطة الاحتلال على مُرابطة حاولت تصوير أعداد الممنوعين من الدخول للمسجد الأقصى.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

وأضافت مصادر بالقدس أن شرطة الاحتلال أوقفت حافلة آتية من "كفر قاسم" داخل الخط الأخضر بالقرب من باب الأسباط، ومنعت المصلين من النزول لأداء صلاة الفجر قبل فحص هوياتهم.