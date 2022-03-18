انطلاق ماراثون دولي في بيت لحم بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق

انطلق في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية اليوم الجمعة، ماراثون فلسطين الدولي تحت شعار (حرية الحركة) بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق.



ويشمل الماراثون في نسخته الثامنة، أربع سباقات هي 42 كلم، و21 كلم، و10 كلم، وسباق العائلات 5 كلم، وبدأ من ساحة المهد التاريخية.



وبحسب إدارة الماراثون يشارك 1150 متسابق أجنبي من 85 دولة حول العالم، إلى جانب 500 من الممثليات والقنصليات فيما يتخلله فعاليات وفقرات فنية، إضافة إلى نقاط لعرض المنتجات الفلسطينية.



ولدى افتتاح الماراثون، قال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب، إن رسالة الماراثون تؤكد أن من حق الشعب الفلسطيني العيش والتحرك بحرية على أرضه بموجب الشرعية الدولية.

واعتبر الرجوب أنه "آن الأوان لمواجهة وإنهاء مظاهر التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني بفعل الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف "آن الأوان أن يقال لإسرائيل ومن يحميها بأن الشرعية الدولية لا تتجزأ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شرعية في أوكرانيا، وهناك تأييد وحماية للاستيطان والارهاب مع هذا المحتل".

وشدد الرجوب على أن الشرعية الدولية واحدة ويجب أن تطبق على "الوجه القبيح للنازية لهذا المحتل الإسرائيلي".