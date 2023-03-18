رئيس الوزراء الفلسطيني: نواجه فراغا سياسيا ولا أحد لديه شيء ليقدمه

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت: "نواجه فراغا سياسيا ولا أحد لديه شيء ليقدمه"، في إشارة إلى استمرار انسداد عملية السلام مع إسرائيل.

وطالب اشتية في بيان -عقب استقباله في مدينة رام الله لرئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي هانز جيرت بوترينج- بضغط دولي جاد على إسرائيل "من أجل الزامها بالاتفاقيات الموقعة ووقف كافة إجراءاتها، وحماية حل الدولتين".

وبحسب البيان أطلع اشتية بوترينج على "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التصعيدية، التي تقوض فرص السلام وتدمر حل الدولتين".

وقال إنه "بجانب الانتهاكات والإجراءات الأحادية، تمنع إسرائيل عقد الانتخابات في القدس كسائر الأراضي الفلسطينية، وتضع فيتو أمام المسار الديمقراطي في فلسطين".

وأضاف أن "النظام السياسي في إسرائيل يشهد تغييرا جذريا نحو المزيد من التطرف، وشاهد العالم ذلك في التصريحات التحريضية والممارسات لعدد من الوزراء في هذه الحكومة".