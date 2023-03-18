 إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه في منطقة إسرائيلية مفتوحة قرب السياج الحدودي - بوابة الشروق
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إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه في منطقة إسرائيلية مفتوحة قرب السياج الحدودي

أ ش أ
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 8:05 م | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 8:05 م

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية، إن صاروخًا، أطلق من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة "ناحل عوز"، بعد إطلاق الصاروخ الذس انفجر بعد سقوطه في منطقة مفتوحة قرب السياج الحدودي.

وأضافت أنه لم يتم تفعيل منظومة القبة الحديدية ولم تجرِ أي محاولة لاعتراض الصاروخ، لمعرفة أنه سيسقط في منطقة مفتوحة.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت إنه في أعقاب الانفجار، رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على موقع عسكري تابع لحركة "حماس". وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات بين الجنود، بينما أفاد فلسطينيون بإصابة شخصين بجروح طفيفة.


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