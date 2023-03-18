مخرجة فيلم حياة مثل غيرها: العمل يتناول قصة حياة أمي

عُرض اليوم السبت، الفيلم البلغاري الفرنسي "حياة مثل غيرها" ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وتدور أحداث الفيلم الذي مدته 68 دقيقة، عن أب يُخلد حياته مع أسرته من خلال تسجيل كل اللحظات المرحة على شرائط فيديو، والتي كانت تبدو حياة مثالية سعيدة، لكن تعود الابنة بعد فترة لمشاهدة هذه الشرائط، لتشاهدها بعين مختلفة، حيث ترى وجهًا جديدا لأم عانت فقدان حريتها تدريجيا.

وأقيم بعد الفيلم، ندوة لمخرجة الفيلم "فاوستين كروس"، أدارها الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم.

وقالت مخرجة الفيلم، أن العمل واقعي ومستوحى من حياتها الشخصية، وعلاقة أمها بها وعن حياتها معها.

وتابعت: "باختصار يتمحور الفيلم حول نقطتين رئيسيتين، وهما الاكتئاب والحرية، ويسلط الضوء على أن الإنسان غير الحاصل على حريته بالطريقة التي يفضلها لا يستطيع أن يتجاوز حياته ويعيشها بسعادة.

وأضافت: "الفيلم يعبر عن المرأة في كل أنحاء العالم وأنها دائمًا مستهلكة ومشتتة بين حياتها العملية والأسرية، ويجب أن تحصل على حريتها كي لا تفقد الرغبة في حياتها مثلما وصلت له بطلة الفيلم".

وردا على سؤال كيف استطاعت كمخرجة إقناع والدتها بعمل فيلم عن حياتها ومعاناتها، أكدت أنه كان من الصعب إقناعها في البداية، لكنها نجحت في النهاية، مضيفة: "الفيلم ساعد والدتي على الخروج من الاكتئاب الذي كانت تعاني منه".

يذكر أن المخرجة "فاوستين كروس"، من مواليد 1988، ودرست المونتاج وتخرجت من المعهد الوطني العالي لفنون العرض وتقنيات النشر والتوزيع.

وتجمع في عملها بين الوثائقية والخيال والتجريب مستخدمة أرشيف عائلتها وتخيلاتها الفنية، وهو ما ظهر في مشروع تخرجها عام 2015 في فيلم "الكاره"، وكذلك في فيلمها الأول "حياة مثل الآخرين".