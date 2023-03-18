مسئول بمنظمة التحرير الفلسطينية: وفدنا سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، مشاركة الوفد الفلسطيني يوم غد في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي.

وقال الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، إن المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وطالب الشيخ، بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد ابناء شعبنا ووقف الإجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه وارضه وممتلكاته ومقدساته.

ومن المقرر انعقاد اجتماع خماسي في مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد، يضم ممثلين من الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل على غرار الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير الماضي.

وكان اجتماع العقبة انتهى بإعلان تفاهمات فلسطينية وإسرائيلية؛ لتهدئة التوتر بينها وقف الإجراءات الأحادية الجانب، على أن يتم عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ.

واتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل، بالتنصل من التفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة لاسيما وقف اقتحام المدن الفلسطينية.

واستشهد الخميس الماضي برصاص الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين بينهم ناشطان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في جنين شمال الضفة الغربية.