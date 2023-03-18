شركة المراسم الدولية السعودية تتعاقد على تطوير 425 فدانا بالساحل الشمالي باستثمارت تتجاوز 5 مليارات جنيه

تعاقدت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة بن لادن السعودية على تطوير ٤٢٥ فدانا بالساحل الشمالى لتطوير مشروع سياحى متكامل بنظام المشاركة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة السعودية وقعت بالفعل على عقود الأرض التى سيتم تطويرها بالمشاركة مع الجهة المالكة باستثمارات تقارب ٥ مليارات جنيه والمتوقع أن تسدد الشركة الدفعة المقدمة خلال أيام بقيمة تقدر بحوالى نصف مليار جنيه.

وتمتلك «المراسم الدولية للتطوير العمرانى» قطعتى أرض بمنطقة التجمع الخامس حصلت عليها فى مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية، إحداهما بمساحة 118 فدانا، والأخرى 40 فدانا، مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل حيث بدأت الشركة استثماراتها فى قطاع التطوير العقارى فى مصر عام 2017 عبر إطلاق مشروع «فيفث سكوير» و«فيلا سكوير»، بالإضافة إلى وحدات «ليك ريزيدنس» و«مول المراسم» عام 2019 و«مون ريزيدنسيز» فى عام 2021 وخلال أكتوبر ٢٠٢٢ وقعت عقد تطوير بنظام المشاركة مع مجموعة بوخمسين الكويتية لتطوير مشروع مجمع سكنى 110 أفدنة بمدينة الشيخ زايد.

وتعد المراسم الدولية من أكبر شركات المقاولات العاملة فى مصر، وشاركت فى تنفيذ عدد من المشروعات مع الحكومة، أبرزها توسعات مطارى الغردقة وشرم الشيخ. كما تشارك فى إنشاء مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة مثل مشروع الحديقة المركزية وحى جاردن سيتى العاصمة الإدارية، وكذلك تطوير العديد من المحاور والميادين.

ويسعى العديد من المطورين للتعاقد على تطوير مشروعات سياحية متكاملة بالساحل الشمالى تزامنا مع القفزة التى تشهدها المنطقة من بنية تحتية خاصة فى الطرق، حيث تعاقدت عدة شركات عقارية على أراضٍ جديدة منها مراكز العقارية على ٢٧٠ فدانا، كما تعاقدت تطوير مصر على ٣٠٠ فدان بالساحل الشمالى بنظام المشاركة لإقامة مشروع سياحى متكامل.

وتجاوزت مبيعات الساحل الشمالى خلال عام 2022 نحو 70 مليار جنيه بمعدل نمو 27% مقارنة بالمبيعات المحققة عام ٢٠٢١ التى بلغت ٥٣ مليار جنيه ومبيعات عام ٢٠٢٠ والبالغة ٣٠ مليار جنيه، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة «زى بورد كونسالتيج» المتخصصة فى الأعمال الاستشارية. ويضم الساحل الشمالى نحو 48 مشروعا سياحيا لعدد 22 مطورا، وشهد العام الماضى دخول 6 مطورين جدد هما: أزهى الساحل لشركة مدار، ومشروع نورد العلمين الجديدة لشركة خزام، وازار ايلاند لشركة ريدى جروب، بالإضافة إلى شركة أرابيلا العقارية، وأكام الراجحى، والقمزى، وذلك بخلاف طرح مراحل جديدة لمشاريع قائمة لشركات اورا ديفلوبرز، وسوديك، ماونتن فيو، نيو جيزة، رؤية، ديفلوبر اكس، مافيين، إعمار مصر، والمتوقع أن يشهد العام الجارى دخول لاعبين جدد لسوق الساحل الشمالى فى ظل التعاقدات الجديدة التى أبرمتها بعض الشركات.