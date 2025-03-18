فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، على إثر استئناف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأضاف العكلوك في تصريح لوكالة «وفا»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تبحث الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التحرك العربي والدولي؛ لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.