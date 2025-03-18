 استشهاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس


نشر في: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 2:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 2:35 م

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد الناطق الرسمي باسمها، أبو حمزة، وذلك وفقا لما أفاده موقع «فلسطين أونلاين»، في خبر عاجل له، مساء الثلاثاء.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

 

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