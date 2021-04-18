 الزمالك يحقق الفوز الأول في بطولة إفريقيا لأندية الطائرة على GSU الكيني - بوابة الشروق
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الزمالك يحقق الفوز الأول في بطولة إفريقيا لأندية الطائرة على GSU الكيني

علي البحيري
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 6:16 م

استهل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك اليوم الأحد مشواره في البطولة الإفريقية للأندية المقامة بتونس في الفترة من 18 أبريلوحتي 28 من الشهر نفسه بالفوز على فريق GSU الكيني.

وتغلب الزمالك على الفريق الكيني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 25-17 , 25-15, 25-22.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من : اسبوار الكونغولي وgsu الكيني و والجمارك النيجيري.

ووصلت أمس السبت بعثة الفريق إلي مطار العاصمة التونسية تونس للاستعداد للمشاركة بالبطولة حيث تضم البعثة كلا من : أحمد يوسفمصطفى دبشةأحمد ضياءأحمد عبد العالدرونكة” – محمد رضاأشرف اللقانيأحمد فتحيرضا هيكلهشام يسريرشاد شبلمحمد مؤةمحمد مجديمحمد محسنستيف هانت والذى نجح مسئولو القلعة البيضاء في قيد اللاعب ضمن القائمة المشاركة في الدقائقالأخيرة قبل التوجه إلي تونس.

يذكر أن الزمالك قد نجح في التتويج بلقب البطولة في 5 مرات سابقة آخرها عام 2012.

 

 


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