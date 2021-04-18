السعودية:ارتفاع إصابات كورونا قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19 قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة المقدم طلال الشلهوب في تصريح صحفي أن ما نلاحظه جميعاً في ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا وزيادة الحالات الحرجة "سيقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع فيه، قد تقيد فيه بعض المناشط وتؤصد الأبواب وتعزل الأحياء والمدن وتُوقف وسائل النقل ويؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين".

وأوضح المقدم الشلهوب أنه قد تم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أنه سيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكلات الخاصة بالوقاية من كورونا.

من جهة أخرى كشف المقدم الشلهوب عن رصد بعض مشاهير التواصل الاجتماعي الذين خالفوا الإجراءات الاحترازية وتم تطبيق الأنظمة بحقهم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الأحد أن إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 404الف و970حالة فيما بلغ اجمالي حالات الوفاة 6823.