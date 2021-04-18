 الهند: مصرع 5 أشخاص جراء حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند: مصرع 5 أشخاص جراء حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 11:10 ص

ذكرت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم جراء حريق داخل أحد المستشفيات المختصة بمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

 

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الحريق شب داخل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى خاص بولاية (تشهاتيسجاره)، مضيفة أن السلطات أمرت بإجراء اختبارات الأمان على كافة المستشفيات المختصة بعلاج الفيروس.

 

وأوضحت القناة أن قوات الإطفاء والعاملين بالمستشفى تمكنوا من إنقاذ المرضى، وأنه تم إطفاء الحريق، وتسجيل مخالفة بالإهمال بحق ملاك المستشفى.

 

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الولاية عن حزنه جراء الحادث، وأمر بصرف تعويضات مالية لأهالي الضحايا.

 


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