الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق في منزل دون إصابات بشرية

تمكنت الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق بحي قحافة بمدينة الفيوم؛ بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل.

تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل، وسرعان ما امتدت النيران إلى باقي محتويات المنزل.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من ثلاث طوابق طابق قحافة بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران دون وقوع أيّ خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة.

وتبينّ من المعاينة أن ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



