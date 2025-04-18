عرض الطاحونة الحمراء يحصد جائزتي أفضل أشعار وتأليف موسيقي بمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

حصد العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة جائزتي أفضل أشعار، وأفضل تأليف موسيقي في مسابقة المسرح الإيطالي، في إطار فعاليات مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة في دورته الأولى والذي أُقيم في الفترة من 6 إلى 17 أبريل الحالي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وحصل الفنان زياد هجرس على جائزة أفضل تأليف موسيقي، وجاءت جائزة أفضل أشعار من نصيب الشاعر أحمد زيدان، كما حصل الفنان محمد أمين على شهادة تميز في التمثيل.

ويعد هذا الفوز تتويجا لمشاركة متميزة قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، من خلال العرض الذي نُفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وأقيم حفل ختام المهرجان بقاعة سيد درويش بالهرم، بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، د. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، د.محمود فؤاد صدقي، مؤسس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا واللجان التنفيذية للمهرجان ونخبة الفنانين والمسرحيين.

"الطاحونة الحمراء" عن قصة الكاتب الأسترالي باز لورمان، إعداد مسرحي أحمد حسن البنا، وإخراج حسام التوني.

وتدور أحداثه في قالب غنائي استعراضي، حول عالم قاسٍ تحكمه الصراعات من أجل المال والسيطرة، حيث تغيب المشاعر ويتلاشى الحب وسط طاحونة لا ترحم.

العرض أداء: محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، نادين حسام، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، أحمد أيوب، تامر فؤاد، هالة محمد، حازم الزغبي، محمد أبو علي، ميرنا موسى، يوستينا عزت، أحمد أبو الغيط، روجيه مايكل، وقطب محمد.

دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، ديكور وملابس نهاد السيد، إضاءة أحمد أمين، تصميم استعراضات وكيريوجراف محمد بحيري، مخرج منفذ أسامة جميل، مساعد مخرج أبانوب سعيد، هندسة صوتية عمر زيكو، وماكياج رامي جمال.

"الطاحونة الحمراء" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ونفذ بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي.

وتشكلت لجنة مسابقة المسرح الإيطالي، من الدكتور علاء قوقة، دكتور صبحي السيد، المخرج محمد النقلي، المنتجة هبة الهواري، الفنانة كريمة منصور، والمخرج أكرم فريد.