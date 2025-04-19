بيراميدز يختتم تدريباته على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج

اختتم فريق بيراميدز تدريباته على ملعب مباراته وأورلاندو في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض بيراميدز مرانه الثاني والأخير على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج استعداد لمواجهة أورلاندو غدا السبت.

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته مساء أمس في مدينة جوهانسبرج، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، واستمر لمدة ساعة ونصف، وشمل العديد من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس شديد من أجل خوض المواجهة الهامة.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غدا السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح امس بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.