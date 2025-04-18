انفانتينو يدافع عن جدول فيفا وينفي الضغط على اللاعبين

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن حماية صحة وراحة اللاعبين تمثل أولوية قصوى للاتحاد، وذلك في ظل تصاعد القلق بشأن تزايد عدد البطولات، وازدحام جدول المباريات.

وكان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) قد تقدم في أكتوبر الماضي، إلى جانب رابطة الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية، بشكوى مشتركة إلى الهيئات الأوروبية لمكافحة الاحتكار، اتهموا فيها "فيفا" بسوء استغلال جدول المنافسات، مما ينعكس سلباً على اللاعبين.

ويرى المنتقدون أن توسيع بطولات مثل كأس العالم للأندية لتشمل 32 فريقاً كل أربع سنوات، من شأنه أن يثقل كاهل اللاعبين بمزيد من المباريات، ويقلص فترات الراحة التي يحصلون عليها خلال الموسم.

لكن إنفانتينو، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، حاول التقليل من تأثير هذه البطولات، موضحاً أن كأس العالم للأندية لا تقام إلا كل أربع سنوات، ويخوض الفريق الفائز فيها سبع مباريات فقط، ما يعادل نحو مباراة ونصف إضافية في العام، وهو ما وصفه بـ"غير المؤثر".

وأضاف إنفانتينو: "عدد محدود فقط من الأندية واللاعبين يصلون إلى الأدوار النهائية في جميع البطولات، وهذا يحدث نادراً، لذا يظل هناك نوع من التوازن العام. ومع ذلك، نحن نراقب الأمور عن كثب لضمان صحة اللاعبين وتوفير أفضل الظروف الممكنة لهم".

وتابع قائلاً: "العديد من اللاعبين يخبرونني بأنهم يفضلون خوض المباريات على خوض التدريبات، وهذا ما نأخذه بعين الاعتبار".

واختتم إنفانتينو تصريحاته بالإشارة إلى أن فريق العمل داخل "فيفا"، بقيادة المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر، يواصل دراسة وتحليل تأثير البطولات الجديدة، وخاصة كأس العالم للأندية، على صحة وسلامة اللاعبين.