قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مساندة مصر للأشقاء الفلسطينيين في غزة سياسيا «خدمة للقضية الفلسطينية»؛ بهدف الحفاظ عليها على الصعيد السياسي، فضلا عن البعد الإنساني المتمثل في الحفاظ على أرواح وحياة وأوضاع إنسانية لنحو 2.5 مليون فلسطيني في القطاع.

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات المصرية من الدولة والمجتمع المدني وكل الجهات ذات الصلة؛ شكلت منذ اللحظة الأولى للحرب وحتى اليوم؛ ما لا يقل عن 70 إلى 75% من مجمل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت إلى قطاع غزة.

وأوضح أن «دول العالم أجمع ساهمت بأقل من ربع هذه المساعدات»، لافتا في الوقت ذاته أن مصر «استقبلت حتى اللحظة أكثر من 105 آلاف فلسطيني دخلوا من غزة»، مشيرا إلى أن «الأغلبية الساحقة منهم إما إصابات أو مرضى بأمراض مزمنة أو كمرافقين».

وأكد أن «كل هؤلاء يتلقون العلاج داخل أكثر من 100 مستشفى في مصر»، مضيفا أن «القاهرة كانت الملجأ الذي تم ترحيل الأسرى الفلسطينيين ذوي المؤبدات والأحكام العالية، الذين اشترطت إسرائيل إخراجهم من الأراضي الفلسطينية، حيث جاؤوا إلى القاهرة ليكون لهم مسار آخر أو يظلوا فيها، وهم بالعشرات الكثيرة».

وشدد أن القيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي؛ لم تخلُ أحاديثهما عن حل القضية الفلسطينية من ربطه بـ «فتح كل الطرق لإدخال المساعدات الإنسانية».

وأشار إلى دخول آلاف الشاحنات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل إغلاق جيش الاحتلال المعابر ، منوها أنه «لا يوجد مساعدات أخرى تدخل إلى غزة إلا من الجانب المصري، عدا بعض الإسقاطات الجوية الطفيفة جدًا التي تتم عبر دول أخرى».