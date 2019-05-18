مقتل مدني برصاص مجهولين في مقديشيو

لقي مدني مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في حادث وقع بمقاطعة كاران في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكر راديو شابيلي الصومالي، اليوم السبت، أن المهاجمين تمكنوا من الفرار من موقع الحادث بعد وقت قصير من وقوعه قبل وصول الشرطة، لافتا إلى أنه تم التعرف على هوية الضحية الذي كان يعمل موظفا لدى مؤسسة حكومية.

ونوه الراديو بأنه لم تعلن -حتى الآن- أي جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث الذي يأتي ضمن سلسلة من عمليات القتل التي تستهدف الموظفين المدنيين وأفراد قوات الأمن في مقديشيو، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" المتمردة الصومالية.