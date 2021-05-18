قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه كان يعمل في تجارة العملة قبل عمله في توظيف الأموال، مؤكدا أنها لم تكن جريمة في ذلك الوقت.

وتابع، خلال لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «كان يجمع نحو 12 مليون دولار يوميا في ثمانينيات القرن الماضي».

وأضاف: «كنت باشتغل بـ40 جنيها فى الشهر بمعرض سيارات، ولما خدت 5 جنيهات إكرامية فرحت وخفت أركب الأتوبيس تتسرق مني».

وذكر أنه كان يعمل معه 11 ألف موظف منهم رؤساء قطاعات في البنوك، لافتا إلى أن مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية كانت السبب في شهرته.

وأوضح أن اللواء فؤاد علام أكد عدم وجود صلة له أو للريان بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وعن خطته الاستثمارية المقبلة، استطرد «أي حاجة هتفيد بلدي وأساهم من خلالها في توظيف شباب لن أتأخر في تنفيذها».

واختتم «عندنا طرق أحسن من تلك الموجودة في أوروبا حاجة ولا في الأحلام بس عاوزة أوروبيين يمشوا عليها»، متابعًا: « معجزة أني مبيحصلش حادثة كل 5 دقائق في مصر، بسبب المصريين».