أحمد موسي مهنئا الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده: دخل التاريخ من أوسع أبوابه

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بالتهنئة إلى الفنان الكبير عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ81 والذي يحتفل به اليوم الإثنين.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية « صدى البلد»، أن عادل إمام اعتاد أن يقدم رسائل فنية هادفة من خلال أعماله الفنية، والتي تجاوزت الـ120 عملًا، مؤكدا إن إمام قد حظى بالتكريم من جانب العديد من القادة والزعماء حول العالم.

وأكد أن الفنان عادل إمام يعد من أفضل الممثلين في تاريخ مصر، ويكفى محاربته للإرهاب خلال فترة التسعينات، وتصدى للجماعات الإرهابية التي حرمت الفن، متابعًا: «دخل التاريخ من أوسع أبوابه».

