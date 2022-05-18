فريد شوقي يغيب عن «أفيش» لقاء المصري وفيوتشر

تأكد غياب فريد شوقي لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة أمام فيوتشر بالجولة العشرين من الدوري لتراكم الإنذارات.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر في الدوري والمقررة بين الفريقين يوم 22 من شهر مايو الجاري، والتي ستجري على ارض استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الدولة العشرون للدوري.

ويعكف معين الشعباني المدير الفني للفريق الكروي الاول للنادي المصري مع جهازه المعاون، من اجل ايجاد البديل المناسب لفريد شوقي في تلك المواجهة.

ويسعى المصري لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة ووقف نزيف النقاط الذي تعرض له الفريق مؤخرًا، وخصوصًا بعد الخسارة الاخيرة من فريق سموحه بهدفين مقابل هدف.