 مشيرة خطاب: يجب أن يكون هناك تحقيق دولي سريع وعلني بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة - بوابة الشروق
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مشيرة خطاب: يجب أن يكون هناك تحقيق دولي سريع وعلني بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة
محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 12:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 12:15 ص

قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن جرائم الإحتلال الإسرائيلي لا تنتهي، وفي جريمة جديدة سقطت شهيدة الواجب الإعلامي شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولى والإنساني، بعدما سقطت وهي ترتدي سترة العلامات الدولية لتمييز الإعلاميين فى ساحات القتال.

وأضافت خطاب خلال تأبين نقابة الصحفيين المصريين، لشهيدة الصحافة الفلسطينية والعربية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة، والتي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي، أنه يجب ألا نفوت هذه الفرصة لكشف ازدواجية المعايير السارقة في تطبيق حقوق الإنسان، حيث أن دولنا تلقي انتقادات لا تنتهي وانتهاكات إسرائيل الصارخة تقع على آذان صماء.

وأوضحت أن جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يجب ألا نتوقف أمامها، وأن ننتهز هذه المناسبة الحزينة لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية والمطالبة بتحقيق دولى فوري وسريع شفاف وعلني لظروف اغتيال أبو عاقلة.

وأشارت إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت ازدواجية المعايير، فحرية التعبير والحصول على المعلومات تم اغتيالها، والواجب الإعلامي تم انتهاكه، وهي جرائم صارخة يجب ان يجري بشأنها تحقيق دولى، وهذه الجرائم ستؤدي لاستمرار دائمة العنف.

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