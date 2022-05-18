الجماهير المصرية تقدم دعما كبيرا لإدريسا أجايي نجم سان جيرمان

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قدمت جماهير كرة القدم في مصر، دعما كبيرا لادريس أجاي، بعدما رفض ارتداء قميص باريس سان جيرمان في مباراة كان يدعم فيها النادي الباريسي الشذوذ الجنسي.

وتصدر تريند كلنا إدريس غانا، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتلقى لاعب خط وسط باريس سان جيرمان إدريسا جانا جاي أوامر من قبل مجلس أخلاقيات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للرد على الاتهامات بأنه غاب عن مباراة لتجنب ارتداء قميص بألوان قوس قزح لدعم المثليين.

وجاء رفض جاي خوض المباراة، نظرًا لارتداء زملائه قميص يحمل ألوان دعم الشذوذ الجنسي، وهو ما رفضه اللاعب بسبب عدم تماشيه مع معتقداته الدينية.