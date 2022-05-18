بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الهولندي ووبكي هويكسترا، آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء ،خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه في رام الله، على أن الأمور والأوضاع في فلسطين تتعقد نتيجة التصعيد الإسرائيلي على الأرض من القتل والاعتقال، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ومحاولات تغيير الوضع القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وطالب أشتية، هولندا والاتحاد الأوروبي بالقيام بدور فعال للحفاظ على حل الدولتين ، مؤكدا أن الأمور على أرض الواقع نتيجة التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية تظهر أنه يتم الآن الانزلاق في واقعية الدولة الواحدة التي هي واقعية الفصل العنصري، وهناك العديد من المؤسسات الدولية أصدرت تقاريرها مؤخرا تشير إلى أن الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي ممارسات فصل عنصري.

وجدد أشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحا وتصويتا كباقي الأراضي الفلسطينية، لتكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بالمياه والكهرباء ليست بديلا عن الحل والأفق السياسي.

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، هولندا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها، والإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات المالية الجائرة من أموال المقاصة بدون تدقيق.

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني دعم هولندا لبلاده من مبدأ الشراكة والصداقة ودعم حل الدولتين.