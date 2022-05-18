جمال مبارك لوالده الراحل: كنت واثقا رغم الصعاب أننا سننتصر في النهاية حتى ولو بعد رحيلك

أصدر جمال مبارك ابن الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، بيانًا باسم أسرته، بخصوص اختتام جميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه.

ووجه جمال رسالة لوالدها خلال البيان، قائلًا: «بعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من عشر سنوات صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك واسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع».

وذكر جمال: «طوال هذه المعركة وحتى في أحلك أوقاتها كنت دائمًا على ثقة رغم كل الصعاب بأننا سننتصر في النهاية حتى لو بعد رحيلك.. لقد رحلت عنا يا أبي لكننا بالفعل انتصرنا وفي ساحة القضاء».

وختم: «لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب، معركة واصتها نيابة عنك، معركة واجهتها أنت بصبر وبسالة، بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن، محاربًا من أجله، ومدافعًا عن مصالحه.. لترقد يا أبي في سلام ويتغمدك الله برحمته ومغفرته».