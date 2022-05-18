رئيس وزراء فلسطين يطالب بوقف ممارسات «الفصل العنصري» التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء من الانزلاق في واقعية الدولة الواحدة التي هي واقعية الفصل العنصري وفق ما تظهره الأوضاع فى الأراضي المحتلة.

وذكر اشتية في بيان لدى استقباله في مدينة رام الله في الضفة الغربية وزير الخارجية الهولندي ووبكي هويكسترا، أن ذلك يتم نتيجة التوسع الاستيطاني وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الدولية أصدرت تقارير مؤخرا تشير إلى أن الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي ممارسات "فصل عنصري".

وشدد على أن الأمور والأوضاع في فلسطين تتعقد "نتيجة التصعيد الإسرائيلي على الأرض من القتل والاعتقال، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ومحاولات تغيير الوضع القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني".

وطالب اشتية هولندا والاتحاد الأوروبي بالقيام بدور فعال للحفاظ على حل الدولتين.

وجدد مطالبته بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس ترشيحا وتصويتا كباقي الأراضي الفلسطينية، لتكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بالمياه والكهرباء ليست بديلا عن الحل والأفق السياسي.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني هولندا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لديها، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات المالية الجائرة من أموال الضرائب بدون تدقيق.