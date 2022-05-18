قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في القدرة التخزينية للسلع الأساسية والمواد البترولية، مؤكدًا بأن الدولة كانت في أمان إلى حد كبير رغم الأزمات العالمية التي حدثت في العالم خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن المواطن لم يشعر بالزيادات في الأسعار خلال شهر رمضان، لأن الدولة خلقت آليات جديدة من خلال شراء المنتجات من المصنع والمستورد مباشرة لمعارض تم تنظيمها من خلال العرف التجارية بالشراكة مع الدولة، ما قلل من سلاسل التكلفة وبالتالي تحقيق خصومات إضافية، فكانت الأسعار في مصر أقل من فترة ما قبل الأزمة في ظل ازديادها عالميًا.

وتوجه للمواطنين، قائلا أنه لا بد من الاستعداد لزيادة تدريجية في بعض الأسعار الخاصة بالمنتجات غير الأساسية، لذا لا بد من البدء في ترشيد الاستهلاك، لأن الدولة بدأت تدخل في الحالة الموجودة على مستوى العالم.

وأوضح أنه من الواضح أن هناك أزمات عالمية، والمشكلة أصبحت ليست في الأسعار بل توافر السلع نفسها، فهي غير متاحة في الأسواق العالمية، مضيفًا أن الدولة استغلت علاقاتها الطيبة مع دول العالم في استعمال آليات متعددة، لضمان توافر السلع وتقليل الأسعار التي تصل إلى المواطن بأكبر قدر ممكن.

https://youtu.be/DyDOiGnJ6Pw