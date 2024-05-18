أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الترجي التونسي في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب حمادي العقربي الأولمبي برادس، في ذهاب نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يلتقيان مجددًا السبت المقبل 25 مايو الجاري في القاهرة.

ويبحث الأهلي عن الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة في تونس، تساعده على تحقيق اللقب في مباراة الإياب أمام أنصاره في ملعب ستاد القاهرة الدولي السبت المقبل.

يسعى الأهلي، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر أندية إفريقيا تتويجا بدوري الأبطال برصيد 11 مرة، بينما حقق الترجي، اللقب، 4 مرات آخرها عام 2019.

ويعول الأهلي على تألق بعض لاعبيه في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بجانب مروان عطية وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وحارس المرمى مصطفى شوبير، مع خبرات التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

فيما يغيب عن الأهلي، الرباعي عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا للإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق وإمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ووسام أبو علي.