رئيس الوزراء: حريصون على تشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أخذت على عاتقها مسئولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كل مراحلها.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات قمة «Rise Up» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، اليوم السبت، أن الدولة انطلاقا من هذا الدور، تسعى باستمرار في تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية؛ لتشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة، وتذليل التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، وتوفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار.

وأشار إلى أن «الدولة تثق في أهمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر».

وذكر أن «الدولة أنشأت وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، كجهة واحدة يستطيع الشباب والرواد الأعمال التعامل معها بسهولة ويسر».

ولفت إلى «وضع السياسات والقوانين واللوائح اللازمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، والتواصل مع رواد الأعمال والتعرف منهم على التحديات التي تواجههم، وأفكارهم ومقترحاتهم؛ لوضع حلول مناسبة».

وأوضح أن «الوحدة منذ إنشائها اتخذت العديد من الخطوات، أبرزها وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا الواردة بالقانون رقم 152 لعام 2020».

وأفاد بتشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة، ممثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ يعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين المختلفة.

وأكمل أنه تم إنشاء منصة تجمع كل خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وكذلك تفعيل مجموعة من الآليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة؛ بما ييسر عملية التصفية.

وانطلقت مساء أول أمس، قمة «Rise Up» في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.