قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّهم يواجهون نقصا في عدد القوات الأوكرانيّة، ما يؤثّر على معنويات الجنود.

وصرح خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، الجمعة: «علينا ملء الاحتياطات (...) ثمّة عدد كبير من الألوية الفارغة. علينا أن نفعل ذلك حتى يتمكّن الرجال (الموجودون في الخطوط الأماميّة) من التناوب بشكل طبيعي. هذه هي الطريقة التي ستتحسّن بها الروح المعنويّة».

وأوضح أن روسيا لا تملك الوسائل لشن هجوم جديد واسع النطاق على كييف، في وقت تشنّ موسكو هجوما في شرق أوكرانيا وشمال شرقها.

وتابع: «ليست لديهم القوّات اللازمة لشنّ هجوم واسع النطاق على العاصمة كما فعلوا في بداية الحرب»، مبديا اعتقاده بأنّ دونباس (شرق) وخاركيف (شمال شرق) هما الهدفان الرئيسيان للكرملين.

ولفت زيلينسكي إلى أنّ الغرب يخشى على السواء من هزيمة روسيّة ومن هزيمة أوكرانيّة في الحرب.

وصرح: «نجد أنفسنا في موقف غير معقول يخشى فيه الغرب أن تخسر روسيا الحرب، و(في الوقت نفسه) هو لا يريد لأوكرانيا أن تخسرها. لأنّ انتصار أوكرانيا النهائي سيؤدّي إلى هزيمة روسيا، ولأنّ انتصار روسيا النهائي سيؤدّي إلى هزيمة أوكرانيا».