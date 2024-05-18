رئيس الوزراء: تنظيم مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي في القاهرة 29 يونيو المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعادة هيكلة شركة «إيجيبت فينشر»، أحد الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة لدعم قطاع ريادة الأعمال، لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة؛ تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات قمة «Rise Up» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، اليوم السبت، أن «الخطوة تضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات الريادية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، بالتعاون مع مقدمي الخدمات».

ولفت إلى «إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم 1 لعام 2019، بهدف دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم».

وأشار إلى أن «الحكومة قدمت الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في العديد من المجالات، كالزراعة والصناعة والتحول الرقمي، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية وبناء القدرات، وتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية، من خلال مراكز تطوير الأعمال في معظم المحافظات».

وذكر أن «الدولة دعمت رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، كما أطلقت منصات إلكترونية لوراد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، حتى يتمكنوا من الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتهم».

وأوضح أن «الحكومة تعمل على بناء شراكات مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ بما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة».

وأعلن أن «مصر تنظم مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي في القاهرة أيام 29 و30 يونيو المقبل، والذي يأتي بعد التوقيع على الإعلان المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس الماضي»، مؤكدًا أن «المؤتمر فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مجال ريادة الأعمال».

وانطلقت مساء أول أمس، قمة «Rise Up» في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.