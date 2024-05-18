هنّأت الفنانة شيرين، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، قائلة: «كل دقيقة وثانية وكل ‏العمر، وأنت بخير وبصحة وسلام، لا يوجد مكان أو بلد أذهب إليه إلا وأجد الناس يسألون عنه، ‏بطمئن الجميع عليه دائما هو بخير وسلامة».‏

وأعربت خلال تصريحات لقناة «‏DMC‏»، مساء الجمعة، عن محبتها ‏وتقديرها الكبيرين لعادل إمام، واصفة إياه بـ «الفنان العظيم»، الذي استطاع أن يظل على عرش ‏السينما والدراما والمسرح طيلة هذه السنوات‎.‎

ووصفت الزعيم بأنه صاحب «كاريزما استثنائية وشخصية فنية عظيمة»، إلى جانب ما يتمتع به ‏من ذكاء وبعد نظرته وفطنته، مؤكدة أنه ليس نجمًا أنانيًا بل «نجما معطاء مثل النيل يعطي دون انتظار شيء من أحد».

وأشارت إلى أن الزعيم قدم نجوما كبارا للسينما المصرية، مثل الفنان علاء ولي الدين ومحمد هنيدي ‏وأشرف عبد الباقي، مؤكدة أن نجاح الزعيم لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تعب واهتمام بعمله. ‏

وكشفت عن كواليس مشاركتها في فيلم «الإرهابي»، قائلة: «طلب مني أكون جوليت عصرية، ‏ذهبت إلى المنزل وعدت له أعتذر عن الدور، قلت له أنا نظرت للمرآة لم أجد نفسي جوليت ولا ‏عصرية، قالي اشربي كوباية لبن ونامي هتصحي تلاقي نفسك جوليت عصرية».‏