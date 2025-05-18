المرشح الأوفر حظا في انتخابات كوريا الجنوبية لا يرى حاجة للاستعجال في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة

قال المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية، لي جاي – ميونج إنه لا حاجة للاستعجال في التوصل إلى اتفاق مبكر في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، منتقدا الحكومة المؤقتة في بلاده لما وصفه بتسرعها في التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال أول مناظرة تلفزيونية مباشرة مع منافسيه، اليوم الأحد، أكد لي جاي – ميونج، مرشح الحزب الديمقراطي المعارض، أن الولايات المتحدة لا تتمتع بالضرورة بـ "تفوق ساحق" في المفاوضات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف لي، متحدثا إلى جانب ثلاثة مرشحين رئاسيين آخرين خلال المناظرة التى تم نقلها في بث مباشر: "ستكون لدى الولايات المتحدة العديد من المطالب، لكنني لا أعتقد أنها تنوي الحصول عليها جميعا. ولا داعي لأن نبادر نحن أولا ونسارع للتوصل إلى اتفاق مبكر."

ومن المقرر أن يدلي الكوريون الجنوبيون بأصواتهم لاختيار رئيسهم المقبل في 3 يونيو، في انتخابات مبكرة تم تحديد موعدها إثر عزل الرئيس السابق يون سوك يول.

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي تفوق لي في السباق بنسبة تأييد تبلغ 51%.