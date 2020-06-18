أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 35ر8 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ ثمانية ملايين و351 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز أربعة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 449 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو وإيطاليا وتشيلي وإيران وفرنسا وألمانيا وتركيا وباكستان والمكسيك والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.