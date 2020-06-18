تركيا تسجل 1304 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 184 ألفًا و31 حالة في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 21 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و882.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1382 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 156 ألفا و22.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 440 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ثمانية ملايين إصابة.