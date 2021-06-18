محافظ الشرقية: الانتهاء من 700 مشروع بتكلفة 24 مليار جنيه خلال 7 سنوات

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم تنفيذ 700 مشروع في المحافظة بتكلفة 24 مليار جنيه على مدار السنوات السبع الماضية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر» على شاشة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن هناك عددًا من المشروعات جار العمل بها وتبلغ تكلفتها 16.5 مليار جنيه في كافة القطاعات، موضحًا أن كافة المشروعات ستتجاوز قيمتها الـ50 مليار جنيه.



وأشار إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي كلفت وحدها نحو 17.5 مليار جنيه، وهو أمر غير مسبوق بفضل إرادة سياسية قوية تعمل على إنهاء معاناة المواطنين في كافة أرجاء محافظة الشرقية.



وأوضح أنه تم تنفيذ عدة طرق وكبارٍ ونفق كبير جار الانتهاء منه، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، منوعًا بأن مشروعات الطرق بلغت 532 كيلو مترًا في المحافظة.



وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الراهن في قطاع الصرف الصحي بالقرى وأيضًا في قطاع الطرق، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا تكثيف العمل حتى إنهاء المشروعات في أقرب وقت.



وكان غراب قد أعلن في وقت سابق، أن المحافظة استطاعت أن تمول 41 ألف مشروع من خلال جهاز المشروعات الصغيرة، ما وفّر 70 ألف فرصة عمل بتمويل يقدر بملياري جنيه، مشيرًا إلى أن تمويل المشروعات يبدأ من 5 آلاف جنيه.





