مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نزوح الملايين العام الماضي رغم جائحة كورونا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها صدر اليوم الجمعة إن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص نزحوا من منازلهم تحت وطأة الحرب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من تقييد جائحة كورونا للانتقال في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي أغلقت فيه الدول حدودها.

وجاء في أحدث تقرير صدر اليوم الجمعة عن "جلوبال تندز" أو "الاتجاهات العالمية" بالمنظمة الأممية، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العدد التراكمي للنازحين قد ارتفع إلى 4ر82 مليون شخص - أي ما يقرب من عدد سكان ألمانيا.

وأضاف التقرير أن هذه تمثل الزيادة السنوية التاسعة على التوالي في عدد الأشخاص النازحين قسرا.

وقال فيليبو جراندي ، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إن الصراع وتأثير تغير المناخ في أماكن مثل موزمبيق ومنطقة تيجراي الإثيوبية كانت من بين الأماكن الرئيسية التي شهدت انتقالات جديدة للاجئين والنازحين داخليًا في عام 2020.