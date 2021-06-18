الفصائل الفلسطينية: لن نسمح لإسرائيل بفرض معادلة جديدة

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قال المتحدث باسم لجان المقاومة الفلسطينية محمد البريم أبو مجاهد، إن "المقاومة لن تسمح بفرض معادلة جديدة وما جرى اليوم من استعراض مكشوف، له ما بعده".

وشدد البريم على أنه لن يكون للاحتلال ما يريد، مؤكدا "أن المقاومة هي من تحدد متى وكيف وأين تكون المعركة".

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي يبحث عن صورة نصر باهتة يرفع بها معنويات جنوده ويغير صورة الفشل والسقوط أمام جمهوره.

وصرح بأن غرفة العمليات المشتركة حاضرة بقوة وجاهزة للرد على أي حماقة إسرائيلية وتقدر الموقف جيدا بما يسر الشعب ويفشل مخططات تل أبيب.

وتابع: "المقاومة لن تسمح بفرض قواعد اشتباك جديدة"، ويجب على الوسيط المصري التدخل للجم العدوان والعمل وفق تفاهمات وقف إطلاق النار.

وشنت مقاتلات إسرائيلية مساء الخميس سلسلة غارات على موقعين للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT بأن المقاتلات قصفت موقعا يتبع للفصائل الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمالي غزة وموقعا آخر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف، فيما لم يصدر تعليق عن الجيش الإسرائيلي.