مقتنيات عبد الحليم حافظ تزين مدخل حفله بتقنية الهولوجرام على مسرح مول العرب

حرص القائمون على حفل الفنان عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام على عرض بعض المقتنيات الخاصة بالعندليب الأسمر في مدخل الحفل الذي أقيم أمس الخميس على مسرح مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلى مدار ٩٠ دقيقة قدم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ خلال حفله بتقنية الهولوجرام، باقة من أجمل أغنياته منها " قولوله" وجبار و اسمر يا اسمراني ويا واحشني و بلاش عتاب وأول مرة تحب يا قلبي و نعم يا حبيبي نعم، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ونظرا للإقبال الكبير الذي لاقته حفلة العندليب عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام فور الإعلان عنها، والمقرر لها يومي 17 و18 يونيو الحالي، تقرر إقامة حفل إضافي يوم ٢٥ يونيو الجاري.

وأكدت الشركة المنظمة على تطبيق قواعد وإجراءات الصحة والسلامة بشكل كامل، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحفاظ على سلامة وصحة الحضور.