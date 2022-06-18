 زعيم المعارضة بالسنغال: مُنعت من المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة - بوابة الشروق
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زعيم المعارضة بالسنغال: مُنعت من المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة

د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 1:43 ص | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 1:43 ص

قال زعيم المعارضة الرئيسية في السنغال عثمان سونكو، إن السلطات منعته من مغادرة منزله للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًّا بالساحة العامة، حيث اعتزم أنصار المعارضة التجمع في العاصمة دكار، للاعتراض على إبعاد عثمان سونكو ومرشحين رئيسيين آخرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 31 يوليو المقبل.

وقال سونكو، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن رجال الشرطة طوقوا أيضا منزله ومنعوه من التوجه للمسجد.

وكان المجلس الدستوري قد منع في وقت سابق من يونيو الجاري، سياسيين معارضين بارزين من خوض الانتخابات التشريعية، قائلا إن اسما ظهر مرتين في قائمة الائتلاف المعارض، مما يبطلها.

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