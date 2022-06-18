جيش الاحتلال يحذر الإسرائيليين من هجمات في إسطنبول

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حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ممن وصفهم بـ"عملاء إيرانيين ربما ينفذون هجمات ضد إسرائيليين في إسطنبول نهاية الأسبوع الجاري (السبت / الأحد).

ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى قولهم إن هناك أدلة ملموسة على التخطيط لشن مثل هذه الهجمات.

ووجهت إسرائيل نصائح للسائحين الإسرائيليين بمغادرة إسطنبول في أسرع وقت ممكن أو البقاء في غرف الفنادق التي يقيمون بها وإغلاق الأبواب وعدم فتحها للغرباء. ويتردد أن هناك نحو ألفى سائح إسرائيلي في تركيا.

وأصدرت إسرائيل تحذيرا بشأن تركيا في نهاية مايو الماضي بسبب التهديد من وقوع هجمات بعدما تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد على اغتيال ضابط بارز في الحرس الثوري الإيراني في طهران.

وأجرت قوات الأمن الإسرائيلية والتركية عمليات تفتيش بحثا عن مهاجمين محتملين في إسطنبول يوم الجمعة، حسبما أفادت تقارير.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن السلطات تعتقد أن هناك عدة خلايا متورطة في التخطيط للهجمات، مما يجعل منع قوات الأمن لهم أمرا أكثر صعوبة.