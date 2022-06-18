جانتس: مستعدون للرد بقوة على أي ضرر يلحق بالإسرائيليين في تركيا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل تستعد للرد بقوة على أي ضرر يلحق بمواطنيها في أي مكان، وذلك على وقع تهديدات تقول تل أبيب إنهم يتعرضون لها في تركيا من قبل خلايا إيرانية، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».



ودعا جانتس مواطني بلاده المقيمين في تركيا إلى «الانصياع لتعليمات مسؤولي الأمن»، على ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.



وأضاف: «إسرائيل تعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لشن هجوم، وتستعد للرد بقوة على أي أذى يلحق بالمواطنين الإسرائيليين - في أي مكان».



ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية إن هناك «مجموعات إرهابية إيرانية لم يتم رصدها بعد تحاول "اصطياد إسرائيليين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التعرف عليهم في مواقع سياحية كبرى في اسطنبول، بغرض الاختطاف أو إطلاق النار عليهم».



وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.



وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.



وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين، خاصة وأن عددهم يزيد على ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.



وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.