إسرائيل تحذر رعاياها في تركيا من هجمات إيرانية خلال ساعات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تحذر رعاياها في تركيا من هجمات إيرانية قد تجري خلال ساعات قليلة.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية، قولهم إن السلطات الإسرائيلية تحذر رعاياها في تركيا من هجمات إيرانية، قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.

وأضافت أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون، وفق قول الصحيفة.

ولم تكتف السلطات الإسرائيلية بهذا التحذير فحسب، بل أضافت بأن الاستخبارات الخارجية "الموساد" قد حذرت المواطنين والرعايا الإسرائيليين في الأراضي التركية من إغوائهم من قبل أشخاص ربما يكونوا من السكان المحليين بهدف اختطافهم.

وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد عن ألفي شخص يتجولون في الأراضي التركية.

وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.