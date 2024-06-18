جلسة حاسمة بين ماني وإدارة النصر السعودي

تلوح في الأفق جلسة عاصفة بين السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، وإدارة العالمي، من أجل حسم مصيره مع الفريق الفترة المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا للصحفي «رودي جاليتي» المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» والذي أكد أن النصر يرغب بكل تأكيد هو الآخر في الانفصال عن ماني.

أضاف جاليتي:" مع ذلك ليس لدى اللاعب أي نية لتقييم وقبول مقترحات الرحيل من جانب النادي، وسوف يناقش الطرفان مواقفهما قريبًا".

جدير بالذكر أن صحيفة "todofichajes" الإسبانية، قد أكدت في وقت سابق أن ماني لا يرغب في الاستمرار مع النصر، وسيسمح العالمي له بذلك في حال وصول عرض مالي لا يقل عن 15 مليون يورو.

وشارك ماني في 46 مباراة مع النصر، في جميع البطولات على مدار الموسم الماضي، وسجل 19 هدفا وصنع 11.