الحرس الثوري الإيراني: صواريخ فتاح أثبتت أن سماء إسرائيل تحت سيطرتنا الكاملة

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أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن صواريخ "فتاح" التي استخدمت في الهجوم على إسرائيل "حملت رسالة اقتدار إيران إلى الحليف المتوهم لتل أبيب والمحرض على الحرب"، مؤكدا أن الهجوم الصاروخي الليلة "أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن سماء الأراضي المحتلة أصبحت تحت سيطرتنا الكاملة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الحرس الثوري الإيراني قال في البيان رقم 10 : "تم استخدام صواريخ فتاح من الجيل الأول في الموجة الأخيرة من ضرباتنا الصاروخية على الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضاف البيان: "بدأنا نشهد بداية نهاية منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني"، مؤكدا أن "صواريخ فتاح القوية والمناورة اخترقت هذا المساء الدرع الصاروخي الدفاعي وزلزلت مرارا مخابئ الجبناء الصهاينة".

وتابع البيان: "صواريخ فتاح حملت رسالة اقتدار إيران إلى الحليف المتوهم لتل أبيب والمحرض على الحرب".