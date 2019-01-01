نشر الفنان محمد رمضان كليب "إنساي" لأغنيته الجديدة مع النجم المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب"، التي جمعت بين اللهجتين المصرية والمغربية، والفيديو من إخراج حسام الحسيني.

صورت الأغنية في العاصمة الفرنسية باريس، وظهر في الفيديو محمد رمضان وهو يعمل كـ "طباخ" في أحد المطاعم، بينما يقوم سعد لمجرد بدور "الويتر" ويقدم الطلبات إلى الزبائن.

صرح الفنان محمد رمضان في السابق بأن الجزء المغربي من الأغنية هو من كلمات وألحان الفنان سعد لمجرد، وقام "رمضان" بالاستعانة بشعراء مصريين في كلمات وألحان الجزء المصري منها، وتعد أول عمل فني مشترك يجمع بين النجمين حيث تم تأجيلها إلى حين خروج "لمجرد" من السجن.

يذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد هي أغنية "نجيبك"، التي وصلت نسبة مشاهدتها إلى ١٣ مليون مشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات محمود برحيل، ألحان محمد نوبال وتوزيع دي.جي فان وإخراج حكيم غراب، بينما طرح محمد رمضان أغنية "بابا" في الشهر الماضي، من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصري وإخراج أحمد عبد الواحد.