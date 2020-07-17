 عمرو عبدالجليل يتعاقد مع أحمد السبكي على «تحت تهديد السلاح» - بوابة الشروق
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عمرو عبدالجليل يتعاقد مع أحمد السبكي على «تحت تهديد السلاح»

محمد عباس
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 1:19 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 1:19 ص

تعاقد الفنان عمرو عبدالجليل على بطولة فيلم «تحت تهديد السلاح»، مع المنتج أحمد السبكى، ومن المقرر انطلاق التصوير بعد إجازة عيد الأضحى.

«تحت تهديد السلاح» بطولة ياسمين رئيس، وهاني سلامة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

ويعمل «عبدالجليل» على عدد من الأفلام، وهم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، إلى جانب «السقوط في حلم سوسن»، مع أحمد فهمي، وروبي، وخالد أنور، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، إضافة إلى فيلم «النمس والإنس» مع محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، ومحمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.

وانتهى «عبدالجليل» مؤخرا من تصوير فيلم «الحارث» بطولة أحمد الفيشاوى، وياسمين رئيس، وأسماء أبو اليزيد، وأسماء جلال، وعلى الطيب وإخراج محمد نادر، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض.

 

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