الاتحاد العربي يهني الأهلي على إنجاز العاشرة

حرص الاتحاد العربي لكرة القدم على تهنئة النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

كتب الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها: «تهانينا للأهلي فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021».

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.



