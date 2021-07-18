أول صورة لإسراء عبدالفتاح بعد إخلاء سبيلها

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نشرت الصحفية سولافة مجدي صورة لها مع الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح بعد الإفراج عنها بعد منتصف الليل تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها الصادر من النيابة العامة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اتهامهما بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقررت النيابة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل، في اتهامه بالقضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا باسم "مكملين 2″.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن قوات الأمن أفرجت منذ قليل، عن المتهمين بعدما تبين عدم اتهامهم بأي قضايا أخرى.

وتدور وقائع القضيتين محل الاتهام في مشاركة المتهمين جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التوصل الاجتماعي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في وقت سابقة متباينة لصدور قرار من النيابة بظبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في القضية محل التحقيقات.