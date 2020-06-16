رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا التزام أخلاقي بإعداد رد عسكري على البرنامج النووي الإيراني

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صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي اليوم الأحد بأن إسرائيل لديها"التزام أخلاقي" بإعداد رد عسكري على البرنامج النووي الإيراني.

وفي خطاب في مراسم تغيير قائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، قال كوخافي "إعداد الجبهة الدخلية لحرب مهمة يجب تسريع وتيرتها في السنوات المقبلة، وخاصة على ضوء احتمال أنه سوف يكون مطلوبا منا التحرك ضد التهديد النووي"بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف " الجيش يواصل الإعداد بقوة لهجوم على إيران ويجب أن يقوم بالإعداد لكل تطور ولكل سيناريو".

جاءت تصريحات كوخافي بعدما كشف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي، لشبكة الجزيرة، أن بلاده لديها القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، وأنها أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال "استهداف منشآتنا الحساسة".

ونقل موقع "الجزيرة نت" عنه القول إنه لا قرار في بلاده بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك.

واعتبر أن "إسرائيل في مرحلة ضعف"، وأن "دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة".

وفي الشهر الماضي أجرت العشرات من مقاتلات سلاح الجوي الإسرائيلي مناورات جوية فوق البحر المتوسط تحاكي مهاجمة منشآت نووية إيرانية.